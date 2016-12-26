На Донбасі зникли двоє українських військових - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Близько16.00 26 грудня 2016 року в районі КПВВ “Золоте” два військовослужбовця однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками", - йдеться в повідомленні.

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Наразі з ними зв’язок відсутній. Обставини зазначеної події з’ясовуються.