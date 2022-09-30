Це сприяє зниженню морального духу і небажанню проводити наступальні операції в багатьох підрозділах в Україні.

Медичне забезпечення російських бойових частин, які воюють проти України, ймовірно, погіршується.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано закуповувати власні запаси першої допомоги для бойових дій, з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.

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Медична підготовка та поінформованість про надання першої допомоги, ймовірно, погані, підсумовують у розвідці.

Деякі російські війська отримали свої власні сучасні турнікети західного зразка, але прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою наданої липучки - ймовірно, тому, що такого спорядження мало і його можна вкрасти.

"Це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне накладення джгута у разі катастрофічного кровотечі на полі бою", - йдеться в звіті.

У британській розвідки відзначають, що невпевненість російських військовослужбовців в достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє зниженню морального духу і небажанню проводити наступальні операції в багатьох підрозділах на Україні.

Війна в Україні: головні новини

На сході та півдні України триває контрнаступ ЗСУ. За підрахунками західних аналітиків, найближчими днями захисники можуть оточити ЗС РФ у Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

У відповідь на успіхи ЗСУ у перші тижні контрнаступу на Харківському напрямку, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У зв'язку з чим країну покинули сотні тисяч російських чоловіків.

Мобілізацією Кремль намагається вирішити нагальну проблему щодо поповнення резервів розбитих підрозділів. Однак самі військові записують відео, як їх без попередньої підготовки кидають на гарячі ділянки фронту.

Водночас йдеться також про бюрократичні збої в мобілізації. Це, на думку Інституту вивчення війни, вказує, що Путін знову обійшов процедуру комунікації МО РФ і сам працює з командувачами на місцях.

Крім того, у ніч на 30 вересня Путін видав указ про "незалежність" українських регіонів Херсонської та Запорізької областей після проведення незаконних "референдумів", що напевно посилить агресивну риторику Москви щодо застосування ядерного озброєння уразі "посягання" на "російські території".

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 59 080 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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