На це вказує, в тому числі, перекидання непідготовлених резервів відразу на гарячі ділянки фронту.

Бюрократичні збої в російській частковій мобілізації можуть свідчити про те, що президент РФ Володимир Путін знову співпрацює з командувачами ЗС РФ, які задіяні безпосередньо на полі бою.

Про це пише Інститут вивчення війни.

Те, що Путін обійшов стандартну процедуру, за якою комунікація здійснюється через Міноборони, вказує перекидання непідготовлених резервів відразу на гарячі ділянки фронту. Бо самі командувачі зацікавлені у невідкладному підкріпленні і менше піклуються про проходження мобілізованих стандартної військової практики.

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На думку аналітиків, це також свідчить про втрату довіри до міністерства Шойгу.

"Суперечливі і непослідовні наративи, використовувані кремлівськими чиновниками і Міноборони Росії про процедури мобілізації, можуть вказувати на те, що Путін як верховний головнокомандувач віддавав накази, що розходяться або суперечать один одному", - йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Мобілізація в Росії

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії у відповідь на успіхи ЗСУ під Харковом, коли протягом декількох тижнів захисники "вивели з ладу" ціле угруповання ворога на північному сході країни.

Попередньо Кремль планує призвати до 300 тисяч осіб. Але ЗМІ також звертають увагу на засекречений пункт указу російського президента, згідно з яким до війни можуть залучити до 1 мільйона осіб.

За спостереженням ЗМІ та української влади, найбільше мобілізують представників корінних народів на окупованих територіях і в російських глибинках.

Це також узгоджується зі звітами Інституту вивчення війни. Західні аналітики наполягають, що незаконна анексія українських територій дозволить Кремлю задіяти у війні проти України українських громадян - у рамках осіннього призову РФ.

Разом з тим, за підрахунками ФСБ, в перші дні оголошеної мобілізації сотні тисяч російських чоловіків покинули батьківщину, виїхавши на територію дружніх до Росії країн. Великі черги втікачів спостерігаються, в тому числі, на КПП "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні.

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