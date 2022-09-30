Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Президент Російської Федерації Володимир Путін, який розпочав повномаштабну війну проти українського народу і України, видав так звані "укази" про нібито "визнання незалежності" Херсонської і Запорізької областей, які є невід'ємною частиною території України.

Про це йдеться в указах Путіна на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

У своїх указах Путін хибно послався "на волевиявлення народу" Херсонської і Запорізької областей, а також на "принципи і норми міжнародного права".

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Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликає на 30 вересня засідання РНБО. Порядок денний та інші подробиці не оприлюднені.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, 30 вересня на засіданні будуть прийняті фундаментальні рішення для України.

Довідка УНІАН. Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

27 вересня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що персональні обмеження і "косметичні" заходи будуть недостатньою відповіддю на проведення незаконних "референдумів" і закликав всі країни-члени Європейського Союзу ввести конкретні заходи, які "б'ють" по економіці РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити наші землі. Він зазначив, що проведені Росією псевдореферендуми є нікчемними і не змінюють реальності того, що територіальна цілісність України буде відновлена. За словами президента, реакція України на визнання Росією результатів цих "референдумів" буде дуже жорсткою.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявляє, що будь-яке рішення РФ про анексію окупованих українських територій буде протизаконним і заслуговуватиме на осуд.

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