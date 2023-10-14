Один з кораблів ЧФ РФ – "Павел Державин" – отримав два пошкодження.

Інформація про пошкодження ракетного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації "Буян-М", що з’явилася напередодні, не відповідає дійсності, заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Щодо "Буяну", то ми цю інформацію не підтверджуємо. Вона не відповідає дійсності", – зазначив він. При цьому нагадав, що інформація про його пошкодження не була офіційно озвучена службою безпеки України.

Плетенчук також зазначає, що не було пошкоджено і російський підводний човен "Алроса". "Я знаю, що в цьому кейсі також згадували підводний човен "Алроса", але ця інформація також не відповідає дійсності", – наголосив він.

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При цьому речник Військово-морських сил Збройних сил України уточнив, що протягом двох діб один з кораблів ЧФ РФ – "Павел Державин" – отримав два пошкодження. "І тільки з другої спроби вони зрозуміли, що мабуть їм треба ретируватися. Зараз вони направляються в Новоросійськ на відновлення, бо, безвідносно обставин, за яких він отримав ці пошкодження, вони є. Обидва вони на одному кораблі", – наголосив він.

Плетенчук наголосив, що також вчора, окрім корабля "Павел Державин" отримав пошкодження військовий буксир "Николай Муру". "Цей буксир після першого пошкодження прийшов на допомогу до "Державина". "Муру" так само прямує зараз до порту, де будуть проводитись якісь ремонтні роботи", – додав він.

Пошкодження ракетоносія "Буян" та корабля "Павел Державин" - що відомо

13 жовтня джерела в Службі безпеки повідомили УНІАН, що атака на ракетоносій "Буян" та підрив корабля "Павел Державин" це справа рук СБУ спільно з Військово-морськими силами України. При цьому зазначалося, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок", - зазначив співрозмовник УНІАН.

Джерело в СБУ також інформувало, що носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді.

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