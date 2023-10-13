Для атаки було використане експериментальне озброєння морських дронів.

Сьогоднішня атака на ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив корабля "Павел Державин" - справа рук Служби безпеки України спільно з Військово-морськими силами України. Про це УНІАН повідомило джерело у СБУ, зазначивши, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

"Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок", - зазначив співрозмовник УНІАН.

Водночас, носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків".

Відео дня

"СБУ попереджає москолоту – не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту", - сказав УНІАН один з організаторів спецоперації.

Атаки на російські кораблі

Як повідомляв УНІАН, зранку 12 жовтня стало відомо, що на рейді Севастополя вибухнув російський корабель. Йдеться про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр".

Крім того, днями неподалік Севастополя підірвався також й великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин".

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