Попередньо, йдеться про малий ракетий корабель Чорноморського флоту РФ.

У п'ятницю, 12 жовтня, на рейді Севастополя вибухнув російський корабель.

Як повідомляють "Кримський вітер" та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів.

За попередніми даними, вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" - носій крилатих ракет "Калібр".

Із Севастополя вийшов тральщик проекту 266-М на місце події. Окупанти нічого не коментують.

Як пише канал, на місце вибуху прилітав гелікоптер. Поранених та загиблих евакуювали. Медики забрали "трьохсотих", момент потрапив на відео.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв вже виправдався за вибухи. За його словами, "гучні звуки в районі Північного молу - це тренування розрахунків ППДЗ".

"Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря", - запевняє окупант.

Проблеми у російських кораблів

Як відомо, ЗМІ повідомляли, що днями біля тимчасово окупованоого Севастополя міг підірватись великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин".

Вчора ВМС України підтвердили, що "Павел Державин" отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. Втім, деталі інциденту невідомі.

Як повідомляв УНІАН, після влучання ракет у великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" в першій половині вересня росіяни передислокували десантні кораблі в Азовське море.

Також російські кораблі ховали від українських морських дронів у гавані Севастополя, захищеній боновими загородженнями. Однак після після удару по Севастополю росіяни почали ховати кораблі подалі в морі та біля Новоросійська (Краснодарський край РФ).

Військовий аналітик Шон Белл в статті для Sky News зазначив, що українські сили змогли перетворити традиційні символи військової переваги, які має РФ, на її критичну вразливість.

Він зазначив, що Україна використала технології для проведення серії "асиметричних" атак проти російського Чорноморського флоту, які включали потоплення "Москви", націлювання на численні кораблі та підводні човни за допомогою поєднання безпілотників і ракет.

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