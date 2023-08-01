Дмитро Лукашенка, який є середнім сином лідера РБ, бере активну участь в депортації.

Коаліція білоруських журналістів-розслідувачів за кордоном Belarusian Investigative Center з’ясувала, що члени родини невизнаного президента РБ Олександра Лукашенка причетні до депортації дітей з України.

За інформацією BIC, привезення дітей в Білорусі відбувається за дорученнями російського та білоруського лідерів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Серед залучених інституцій – державні залізниці та благодійні фонди, зокрема, "Фонд Талая" паралімпійця Олексія Талая.

Під керівництвом Талая українські діти в Білорусі "розважаються" та ідеологічно виховуються. Паралімпієць активно висвітлює свою діяльність з організації "відпочинку дітей Донбасу в Білорусі" в соцмережах.

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"Фонд Талая" в одному з дописів, присвячених приїзду дітей до Білорусі, наголошує, що процес був організований за допомогою Президентського спортивного клубу та особисто голови організації – Дмитра Лукашенка, який є середнім сином лідера РБ.

Проросійська активістка Ольга Волкова дякувала йому особисто, а також усім, хто "наповнює кожен день перебування дітей теплом і турботою" в соцмережах.

Ще одна залучена особа з родинного кола Лукашенка – Володимир Кулаков. Він активіст провладного об’єднання "Патріоти Білорусі" та є чоловіком Тетяни Кулакової, сестри Анни Лукашенко, дружини сина білоруського диктатора Дмитра.

Скільки Білорусі та РФ обходиться депортація український дітей

BIC акцентує, що викрадення дітей з окупованих територій України не приховується білоруською владою і фінансується з бюджету "Союзної держави" (з державних бюджетів Росії та Білорусі).

Лише у вересні 2022 року з союзного бюджету на "надання гуманітарної допомоги" на окупованих територіях України було виділено 29 мільйонів російських рублів (на той час це майже 500 тисяч євро). Частина цих грошей була виділена на "догляд" за українськими дітьми в Білорусі.

Депортація дітей з України - скільки неповнолітніх викрали окупанти

Україна встановила імена близько 20 тисяч українських дітей з територій, що перебували під російською окупацією, яких було вивезено на територію РФ. Загалом на окупованих територіях, за інформацією українського омбудсмена, перебували близько 700 тисяч дітей.

Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова в окремій доповіді заявила про вивезення 4,8 мільйонів жителів України, в тому числі – 700 тисяч дітей. Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, у звіті також інформує, що близько 400 дітей з так званих "ДНР" та "ЛНР" були незаконно всиновлені росіянами, а 1,5 тисячі депортованих – діти-сироти та такі, що залишилися без батьківського піклування.

Відомо, що принаймні 2 тисячі дітей з Росії потрапили до Білорусі. Їх розмістили у таборі "Дубрава" (належить виробникові добрив "Білоруськалій"), дитячий центр "Зубренок", санаторій "Острошицький городок" в Мінській області та санаторій "Золоті піски" в Гомельській області.

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