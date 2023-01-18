У своєму виступі Олаф Шольц вказав, що Німеччина поставила ЗРК Iris-T і Patriot, артилерію і БМП.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у Давосі, що Росії повністю не вдалося досягти своїх "імперіалістичних цілей" і що Україна "з великими успіхами" захищається.

Політик підтвердив постійну підтримку Німеччини Німеччиною України, але ухилився від відповіді на питання, чи дозволить він відправку запитаних Києвом німецьких танків, пише видання Rzeczpospolita.

Журналісти назвали виступ канцлера "розчаровуючим".

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"На питання українського делегата, чому він вагається щодо танків для України Шольц перераховує німецьку військову допомогу досі, обіцяє "підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно", при цьому гарантуючи, що "не буде війни між Росією і НАТО", - пишеться в британському виданні "Guardian".

У своєму виступі Шольц вказав, що Німеччина поставила ЗРК Iris-T і Patriot, артилерію і БМП. Але він не згадав про постачання бойових танків Leopard 2, дозвіл на які кілька європейських країн, включаючи Польщу і Фінляндію, публічно запросили у Берліна. Німеччина, де танки Leopard 2 виробляються з 1970-х років, повинна погодитися на експорт танків, навіть якщо вони належать іншим країнам.

Виступаючи в Давосі, Шольц акцентував увагу на успіхах своєї країни в зниженні залежності від дешевого російського природного газу, який впав з 55% від загального газового ринку країни до нуля з моменту початку російського вторгнення в Україну в лютому.

Шольц сказав, що війна також показала, наскільки швидко найбільша економіка Європи може адаптуватися до змін.

"Перш за все, вона показує, що Німеччина може бути гнучкою. Ми можемо бути небюрократичними. І ми можемо бути швидкими", - запевнив канцлер.

Поставки танків Leopard в Україну

Минулого тижня Польща і Фінляндія висловили готовність передати Україні танки Leopard. Однак для цього потрібно дозвіл Німеччини, як виробника цих машин.

Довгий час Німеччина була головним противником передачі західних танків Україні, але зараз, за даними ЗМІ, партнерам майже вдалося переконати канцлера Шольца зняти танкове ембарго.

Європарламент закликав канцлера Німеччині Олафа Шольца негайно передати Україні танки Leopard 2, системи ППО "наступного покоління" та інші сучасні озброєння.