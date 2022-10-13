Ця заява була відповіддю на ядерні загрози Росії.

Сполучені Штати Америки підтвердили готовність захищати "кожен дюйм" території країн НАТО у разі війни або ядерних ударів. Це зобов'язання прописано в 5 статті статуту Альянсу.

Відповідну заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін в рамках виступу перед засіданням Групи ядерного планування НАТО. Він підтвердив прихильність Штатів колективній обороні країн Альянсу.

"Ми прагнемо захищати кожен дюйм території НАТО — якщо і коли до цього дійде", — сказав Остін.

Відео дня

Заяви міністра оборони США адресовані Росії. Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час оголошення "часткової" мобілізації вибухнув ядерними погрозами в бік Заходу. Штати з союзниками назвали таку риторику безвідповідальною, але сприйняли її всерйоз.

Відповідь НАТО на застосування ядерної зброї Росією: основні подробиці

США пообіцяли дати РФ "рішучу відповідь" у разі ядерного удару. За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, Росію чекатимуть катастрофічні наслідки.

Президент Штатів Джо Байден не вірить в використання ядерної зброї агресором. Він вважає "безвідповідальним" навіть згадувати про таку можливість.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив: "Ми чітко передали Росії, що будуть серйозні наслідки, якщо вони застосують ядерну зброю будь-яким способом, в тому числі ядерну зброю малої потужності в Україні".

За даними ЗМІ, багато союзників і НАТО в цілому фізично дадуть відповідь на ядерний удар. Франція в це число не входить, про що офіційно заявив президент Еммануель Макрон: "Наша доктрина спирається на корінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні".

Вас також можуть зацікавити новини: