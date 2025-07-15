У місті було чути вибухи.

Російські окупаційні війська тероризують Харків дронами. За 14 хвилин ворог завдав 16 ударів по місту. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Оновлено 23:49: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Київському району Харкова, за попередніми даними, постраждали дві людини.

"Медики надають їм всю необхідну допомогу", – додав він.

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Керівник обласної адміністрації також писав, що, попередньо, ворог застосував БПЛА типу "Герань-2".

Мер міста Терехов раніше повідомляв, що під ударом росіян опинився Київський район Харкова.

"Нічна атака "шахедів" на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті Силами оборони України", – заявив він.

Міський голова також інформував, що, за попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці виникла пожежа.

Атаки РФ по Україні

Просто зараз триває чергова масована атака безпілотників по Україні. Ворог атакує з різних напрямків. Вибухи було чути не лише в Харкові, а й у Києві. Місцева влада повідомляла про роботу засобів протиповітряної оборони.

Під ударом противника опинився і Кривий Ріг. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі.

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