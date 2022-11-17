Він обурився, що Росія знову хоче всіх обдурити своїми пропозиціями про переговори.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав присутність росіян у Радбезі глузуванням над мирними зусиллями організації.

У своїй доповіді він обурився масованим ракетним обстрілом РФ цивільних об’єктів інфраструктури в Україні 15 листопада.

"Яке глузування над мирними зусиллями, що терористи все ще сидять за столом нарівні з 14 членами Ради Безпеки. Через день після найсерйознішої атаки на критично важливу інфраструктуру України. У той час як температура в Україні починає опускатися нижче нуля, ці терористи мають на меті позбавити українців електроенергії, води та опалення", - зазначив Кислиця.

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Він нагадав, що минулого тижня Україна відновила суверенітет над 4,5 тис. квадратних кілометрів у Херсонській та Миколаївській областях. На звільненій території слідчі вже задокументували понад 400 воєнних злочинів.

"Останнім часом ми почули низку заяв російської сторони щодо переговорів та діалогу. На тлі дев'яти десятків ракет, випущених по об'єктах цивільної інфраструктури, важко говорити про щирість цих заяв", - наголосив Кислиця.

На його думку, Росія "просто хоче знову всіх нас обдурити", виграти час та наростити свої сили, щоб "потім запустити чергову хвилю агресії, терору та глобальної дестабілізації".

Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада президент Володимир Зеленський знову заявив про умови переговорів з Росією - це відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія "не сприймає попередні умови для початку переговорів з Україною". Водночас у МЗС України наголосили, що "Росія перебуває не в тій позиції, щоб диктувати свої умови".

15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "шахідів".

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. За його словами, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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