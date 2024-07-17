Деякі платять тисячі доларів, щоб ухилитися від призову, наймаючи контрабандистів, щоб втекти з країни.

У той час, як Україна готується посилити військовий призов для захисту від російського вторгнення - після того, як цього тижня закінчився крайній термін реєстрації у військкоматах - деякі чоловіки ухиляються від призову, платячи тисячі доларів за допомогу в нелегальному виїзді з країни. Про це пише The Washington Post.

За словами українських чиновників і чоловіків, які заплатили за цю послугу, контрабандисти, які допомагають з перетином кордону, часто беруть понад 5 000 доларів.

При цьому спіймані часто стикаються саме з тим, чого вони сподівалися уникнути: військовою службою.

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"Головне, що я в якийсь момент зрозумів - і це мене налякало - що я не зможу самостійно приймати рішення про те, мобілізуватися чи ні, що я не зможу вирішувати долю своєї свободи", - сказав 37-річний Олександр, який заплатив 8 000 доларів за допомогу в перетині кордону наприкінці травня.

Автори зазначають, що високі витрати і ризики, на які готові піти деякі чоловіки, щоб уникнути призову, підкреслюють зростаючу напругу в українському суспільстві: так, через понад два роки після російського вторгнення люди рішуче підтримують армію, але мало хто з тих, хто ще не пішов воювати добровольцем, хоче зробити це зараз.

"Ще до закінчення терміну мобілізації офіційні особи заявили, що кількість нових мобілізованих солдатів збільшилася - більш ніж удвічі у травні та червні порівняно з попередніми двома місяцями. ... Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни без дозволу з моменту запровадження воєнного стану в лютому 2022 року. Київ дедалі більше обмежує тих, кому дозволено легально виїжджати на короткий час і з конкретною метою. Навіть деякі народні депутати скаржилися на те, що їхні запити на відрядження були відхилені", - нагадує ЗМІ.

Мобілізація в Україні - останні новини

Днями у Міноборони розповіли деталі процедури накладання штрафів за несвоєчасне оновлення даних. Так, за невчасно оновлені військово-облікові дані, тобто до 16 липня, не всі військовозобов’язані будуть оштрафовані одразу - відповідна процедура може тривати від трьох місяців до року.

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