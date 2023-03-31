У південних регіонах противник продовжує запускати керовані авіаційні бомби, не маючи можливості активно задіяти артилерію.

Атака по Харкову минулої ночі показала, що російські окупанти змістили акцент на північ України. Однак на півдні вони продовжують застосовувати тактику запуску керованих авіаційних бомб.

Такий коментар в ефірі національного телемарафону дала керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, минула ніч у південних регіонах України пройшла спокійніше, ніж під час попередніх атак. Причиною стало рішення окупантів активізувати удари на півночі країни.

"Ворог змістив акцент на північ. При цьому на півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи повноцінної можливості, як і раніше, бити з артилерії по правобережжю. Оскільки вони дуже відкинуті", — розповіла Гуменюк.

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Однак керівник прес-центру зазначила, що рашисти постійно вишукують нові способи для організації атак. Ворог багато маневрує і задіює авіацію.

Нічна атака дронами 31 березня: що відомо

Приблизно о 22:00 у північних областях України оголосили повітряну тривогу. Повідомлялося, про загрозу ударів дронами.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав про обстріл Харкова рашистами. Окупанти били ракетами типу С-300 з боку Бєлгорода. Станом на 22:30 було зафіксовано 6 "прильотів". А ближче до півночі ворог задіяв дрони-камікадзе.

У прокуратурі показали наслідки нічного обстрілу Харкова. Шість ракет влучили по об'єктах інфраструктури та приватних будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Для атаки на місто рашисти застосували 9 ракет C-300 і 10 безпілотників Shahed-136, 9 з яких збили повітряні сили ЗСУ.

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