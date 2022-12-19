За словами керівника розвідслужби Молдови, ризик російського вторгнення в цю країну зберігатиметься наступного року.

Росія планувала вторгнутися на територію Молдови на початку 2023 року. Реалізація цих планів залежить від розвитку війни в Україні.

Таку думку висловив керівник Служби розвідки і безпеки Александру Мустяце в інтерв'ю TVR Moldova. За його словами, ризик вторгнення РФ у Молдову зберігатиметься наступного року.

"Питання не в тому, чи здійснить РФ наступ на територію Молдови, а в тому, коли це станеться: або на початку року, у січні, лютому, або пізніше, березень, квітень. Але, за інформацією, яку ми маємо, Російська Федерація має намір іти далі", - сказав Мустяце.

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За словами посадовця, аналізується кілька сценаріїв, згідно з одним із яких Москва спробує здійснити сухопутне вторгнення через північ України у бік Молдови.

"Наприклад, з метою створення коридору із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тоді ми можемо чітко сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик", - зазначив Мустяце.

Він також нагадав, що на території Придністров'я розташований "найбільший у Європі" склад боєприпасів, який охороняється росіянами. Посадовець не виключає, що можливе вторгнення РФ у Молдову може бути пов'язане з використанням цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

"Мета Російської Федерації щодо створення сухопутного коридору до Придністровського регіону залишається актуальною і сьогодні, а новий наступ Російської Федерації в цьому напрямку може відбутися вже у 2023 році. Реалізація також залежить від розвитку подій у війні в Україні", – йдеться в коментарі Служби розвідки та безпеки.

Війна: наміри Росії вторгнутися в Молдову

Про бажання РФ зробити сухопутний коридор до Придністров'я йшлося ще навесні, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для цього росіяни планували захопити Одеську, Миколаївську і Херсонську області, однак реалізувати ці плани в них, на щастя, не вийшло.

Тим часом у невизнаному Придностров'ї почали призивати чоловіків до місцевої армії, однак люди почали тікати до Румунії та на підконтрольну Кишиневу територію.

Раніше, 27 червня, президент Молдови Майя Санду заявляла, що наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська. За її словами, влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. У липні Молдова не пустила на свою територію російських військових з Придністров'я.

Нещодавно в грудні Майя Санду відзначила відвагу українців, а також заявила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Вона наголосила, що Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.

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