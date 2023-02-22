Ймовірно, є влучання у місцях скупчення сил російських окупантів.

Вночі у тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області пролунали 11 вибухів.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Маріупольської міської ради. Зазначається, що у місті чутно вибухи. Також стало відомо про проблеми зі світлом та зв’язком у Центральному та Лівобережному районах.

"Поки відомо про 11 вибухів в окупованому Росією місті. Перший вибух пролунав о 22:33. Попередньо, є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та зупинки Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді відзначили, що дана інформація ще перевіряється. "Віримо в ЗСУ! Деокупація Маріуполя все ближче!" - відзначили вони.

Маріуполь в окупації

У листопаді мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що у місті пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.

За його даними, з початку повномасштабної війни було вбито 22 тисячі мирних мешканців Маріуполя. На той час понад 120 тисяч людей залишилися в окупованому місті.

Восени у міськраді окупованого міста повідомляли, що у Маріуполі щотижня помирає близько 150 людей.

Нещодавно радник мера Петро Андрющенко повідомив, що у місто зайшли додаткові підрозділи "кадирівців", їх розмістили на території колишнього рибоконсервного заводу.

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