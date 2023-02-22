Перші вибухи у місті пролунали напередодні пізно ввечері.

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунало 12 вибухів, є підтвердження про ураження складу боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольська бавовна. Хроніки. 22:33 (час за Києвом) пролунав перший вибух. Всього було чутно 12 вибухів. З них два точно - це результат роботи ППО окупантів. Зафіксовано в районі шлакової гори по вулиці Макара Мазая та в полях за вулицею Курчатова. Підтверджено влучання в склад БК в аеропорту Маріуполя з прекрасним відгуком детонації. Зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК ім. Ілліча (Кальміуській район)", - написав Андрющенко.

За його інформацією, окупанти після перших вибухів о 22:57 підняли у небо літаки. Близько 23:00 у центрі міста зникло світло, потім в районі Правого берега зникли світло та зв'язок, а на Лівобережжі від "Азовсталі" до ринку "Сонячний" зник зв’язок.

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Також вночі у місті було чути кулеметні черги, звуки запусків сигнальних ракет та пересування техніки.

Загалом пролунало 12 вибухів, є два підтверджені ураження.

Ситуація у Маріуполі

12 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання в розташування російських окупантів.

Тим часом у місті почалася мобілізація. Зокрема, окупанти забирають на війну безпритульних. А днями стало відомо, що російські окупанти розпочали у Маріуполі відкриту мобілізацію. Тепер чоловіків, які працюють викладачами і першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи.

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