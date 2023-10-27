Ворожий безпілотник поцілив в об'єкт інфраструктури.

По Миколаївській і Херсонській областях цієї ночі російські окупанти двома хвилями запускали дрони-камікадзе - 5 з 6 дронів збито.

Про це під час телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. "Ворог знову випробовував нас дроновими атаками. При чому, очевидно, це було підшукування нової тактики", - сказала Гуменюк.

За її словами, вороги "прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективний". "Двічі ворог атакував південні регіони. По 3 дрони були спрямовані. Тобто, загальна кількість - шість, і п'ять з них були знищені", - додала вона.

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Зокрема, два ворожі дрони знищено на Миколаївщині і три - на Херсонщині. "На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, але вона не критична, локалізована, і рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали", - сказала Гуменюк.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram, шість ударних безпілотників типу Shahed росіяни запустили з району Приморсько-Ахтарськ. Також загарбники завдали удару одною балістичною ракетою "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

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Як повідомляв УНІАН, протягом четверга, 26 жовтня, Сили оборони фіксували підвищену активність безпілотної розвідки з боку російських окупаційних військ. Це було певним передвісником того, що ворог готує новий обстріл.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів запускали безпілотники по українській землі, через них є багато руйнувань жертв і постраждалих. Захисники України успішно борються з дронами супротивника. Станом на 26 жовтня знищено 5 389 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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