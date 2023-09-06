Їх запустили з окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська.

У ніч на середу, 6 вересня, російські загарбницькі війська знову запустили в бік України безпілотні літальні апарати.

О 22: 34 Повітряні Сили Збройних сил України зафіксували запуск кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей України. Вони закликали направлятися в укриття в разі оголошення тривоги.

Вже о 00:45 військові повідомили про рух безпілотників типу "Шахед" у напрямку півдня Одеської області. "Ізмаїльський район-перебувайте в укриттях", - додали вони.

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