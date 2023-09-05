Він каже, що уряд готовий до будь-яких сценаріїв.

Президент Румунії Клаус Йоханніс запевняє, що під час російської атаки по Одеській області на їх територію не падали ні уламки, ні самі російські безпілотники.

Про це він заявив у коментарі журналістам. Главу держави запитали, що влада робитиме, якщо російський безпілотний літальний апарат все-таки впаде на їх території. Він відповів, що уряд "має план на всі можливі випадки".

"На останньому саміті НАТО ми вирішили деякі конкретні речі, і я точно знаю, хто, коли і що повинен робити, якщо щось впаде на територію НАТО, якщо відбудеться подія, якщо масштаби події вийдуть за рамки того, що чітко прописано в наших процедурах, всі дуже чітко знають, коли і як потрібно робити", - цитує Йоханніса телеканал Digi24.

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Падіння дронів в Румунії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, після чергової атаки РФ по Одеській області в Держприкордонслужбі України повідомили, що зафіксували дві детонації іранських дронів на румунській території.

У Румунії заперечували це - в їх заяві йдеться, що військової загрози для території країни не було. У відповідь в Україні заявили, що мають фотодокази події.

Секрет Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов розкритикував владу Румунії, сказавши, що вони "надягають чорні окуляри і роблять вигляд, що нічого не бачили".

Відзначимо, що це не перший випадок, коли в Румунії заперечують проліт дронів по їх території. Цього літа жителі одного з населених пунктів поскаржилися, що бачили над своїми будинками дрони в момент атаки по українському порту.

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