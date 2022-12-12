За його словами, окупанти не тікають з міста, а лише намагаються таємно сховатися.

Українські воїни запустили багато "бавовни" по важливих базах російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. ЗокремА, на вихідних рогромили пункт базування російської ФСБ у готельно-ресторанному комплексі на околиці міста.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу у понеділок, 12 грудня, загарбники в паніці переміщують свої війська в інші точки й населені пункти.

За його даними, ЗСУ вдарили по готельно-ресторанному комплексу, у якому своє лігво облаштували ФСБшники, які відповідали за аналітику й ведення баз даних. Крім того, там перебували осетини – частина мешкала, а частина відпочивала.

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У суботу та неділю ЗСУ влаштували "феєрверки" окупантам. Їхні втрати за вихідні склали десятки загиблими і понад 200 пораненими.

"Ми бачимо, що їхня ППО не спрацювала. І тепер у них паніка. Вони не розуміють, що робити. З учорашнього ранку вони займаються перекиданням своїх військових угруповань в інші місця, щоб намагатися сховати їх. Я б не говорив, що вони тікають – вони передислокуються", – зазначив чиновник.

Мер наголосив, що ЗСУ вдарили також по блокпосту ворога за 20 км від Мелітополя, а також знищили місце базування радіолокаційної станції, за допомогою якої окупанти відстежували цілі для сил ППО і здійснювали аеронавігацію.

Вибухи в Мелітополі: як ЗСУ нищать окупантів

Вже другий тиждень поспіль триває інтенсивне знищення російських угруповань на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За минулий тиждень було знищено 20 військових угруповань окупантів, з початку цього тижня ліквідовано вже щонайменше 10.

7 грудня Генштаб інформував, що внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога становили близько 240 осіб пораненими.

10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що за попередніми підрахунками, у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Травневому поблизу Мелітополя і Пологах у Запорізькій області зафіксовано "прильоти" на бази російських окупантів.

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