Сили оборони Украни вночі завдали удару по будівлі в окупованому Токмаку Запорізької області, де розміщувалася жива сила російської ворожої армії.
Як повідомляє видання Риа-Мелітополь, у проросійських пропагандистських телеграм-каналах вже звинувачують ЗСУ в обстрілах, не уточнюючи, що в будівлі ліцею перебували військовослужбовці Російської Федерації.
Ситуація в Запорізькій області
Останнім часом ЗСУ завдали точних ударів по місцях зосередження окупантів у Запорізькій області. В результаті вдалося поранити понад 230 окупантів і знищити 15 одиниць техніки.
Ворог постійно проводить евакуацію поранених в регіоні. Вантажівки та автобуси були відправлені в бік Мелітополя.
Раніше внаслідок ураження ворожих підрозділів у Запорізькій області поранено близько 100 окупантів, знищено 5 одиниць військової техніки.