У будівлі ліцею перебували військовослужбовці Російської Федерації.

Сили оборони Украни вночі завдали удару по будівлі в окупованому Токмаку Запорізької області, де розміщувалася жива сила російської ворожої армії.

Як повідомляє видання Риа-Мелітополь, у проросійських пропагандистських телеграм-каналах вже звинувачують ЗСУ в обстрілах, не уточнюючи, що в будівлі ліцею перебували військовослужбовці Російської Федерації.

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Ситуація в Запорізькій області

Останнім часом ЗСУ завдали точних ударів по місцях зосередження окупантів у Запорізькій області. В результаті вдалося поранити понад 230 окупантів і знищити 15 одиниць техніки.

Ворог постійно проводить евакуацію поранених в регіоні. Вантажівки та автобуси були відправлені в бік Мелітополя.

Раніше внаслідок ураження ворожих підрозділів у Запорізькій області поранено близько 100 окупантів, знищено 5 одиниць військової техніки.

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