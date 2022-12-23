Тим часом на одній із баз відпочинку у Бердянську російські загарбники облаштували військовий шпиталь.

В Криму окупанти облаштовують оборонні позиції вздовж автошляху Красноперекопськ-Джанкой, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомляють, що у зв'язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.

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Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

Війна в Україні – Росія перейшла в оборону

Після відведення військ з Херсона і правого берега Дніпра Росія перейшла в оборону. Сили мобілізованих не можуть забезпечити Путіну ведення наступу.

У зв'язку з цим окупанти почали робити окопи на сході України, в прикордонних з Україною російських областях, а також в Криму.

Також РФ виробляє протитанкові "піраміди", щоб уповільнити просування ЗСУ. Але, як показує практика, піраміди українським військовим – не перешкода.

Нещодавно в мережі з'явилися супутникові знімки окопів росіян в Криму. Судячи з усього, ворог продовжив рити траншеї на КПВВ "Чонгар", в північно-західній частині Криму і біля Армянська.

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