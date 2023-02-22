Радник керівника Офісу президента зазначив, що після війни РФ і російське суспільство обов’язково "стануть об’єктом для психомедичних досліджень".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що святкувати масовий геноцид українців під час організації мітингу-концерту за участі президента Російської Федерації Володимира Путіна - це прояв психічного відхилення.

"Безумовно, після війни РФ і російське суспільство обов’язково стануть об’єктом для психомедичних досліджень. Бо зібрати десятки тисяч людей на стадіоні для демонстративного святкування річниці масового геноциду українців – це явне психічне відхилення", - зазначив Подоляк у Twitter.

Концерт в "Лужниках" 22 лютого - що відомо

Тисячі росіян зібралися на концерт в "Лужниках", присвячений річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Біля стадіону помітили установку ППО.

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На стадіоні було багато патріотичної символіки - триколори, герби СРСР, прапори радянських військових підрозділів з гаслом "Смерть німецьким загарбникам". Разом з тим символіка Z була відсутня. На концерті виступили улюбленці путінського режиму. Самого Путіна вистачило на кілька хвилин.

Всього організатори заходу планували зібрати до 200 тисяч росіян.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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