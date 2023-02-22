Біля стадіону розмістили установку ППО.

Тисячі росіян зібралися на концерт в "Лужниках", присвячений річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Біля стадіону помітили установку ППО.

На стадіоні було багато патріотичної символіки - триколори, герби СРСР, прапори радянських військових підрозділів з гаслом "Смерть німецьким загарбникам". Разом з тим символіка Z відсутня, зазначає видання "Можем объяснить".

На концерті виступили улюбленці путінського режиму - серед іншого, гурт "Любе" з піснею "Солдат".

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Також на сцені прозвучала пісня "Триста тридцять три", в якій є слова "На машине свастика, за рулем укроп. По полю, по полюшку на колесах гроб". За твердженням автора, пісня присвячена російським артилеристам, які перебувають у зоні бойових дій в Україні.

Запросили у ролі артистів і самих окупантів, які вбивали українців. Наприклад, сержант Микола Романенко виконав реп разом з ансамблем Александрова за мотивами радянської "Катюші".

Пропагандисти вигадали і "неймовірну" історію, як окупант з позивним "Ангел", руйнуючи Маріуполь, вивіз звідти нібито 367 дітей. На сцену запросили і "тих самих" дітей, які, за задумом сценаристів, обіймали "Ангела" і дякували за "порятунок".

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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