Всього організатори заходу планували зібрати до 200 тисяч росіян.

Російський президент Володимир Путін відвідав свій мітинг-концерт на стадіоні "Лужники" в Москві, але виступ його був коротким.

Глава Кремля традиційно пройшовся по найяскравішим пропагандистським кліше про "спеціальну військову операцію", кілька разів крикнув "Ура!" до глядачів, заявивши про єдність нації.

"Просто зараз йде бій на наших історичних рубежах, за наших людей. Його ведуть такі ж мужні бійці, які стоять тут поруч з нами. Вони борються мужньо, героїчно, хоробро", - сказав Путін.

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На фразі "Вітаю з прийдешнім святом - Днем захисника вітчизни" Путін зійшов зі сцени, перед цим потиснувши руки представникам генералітету. Всього його виступ тривав не більш як 10 хвилин.

Концерт в "Лужниках" 22 лютого - що відомо

Тисячі росіян зібралися на концерт в "Лужниках", присвячений річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Біля стадіону помітили установку ППО.

На стадіоні було багато патріотичної символіки - триколори, герби СРСР, прапори радянських військових підрозділів з гаслом "Смерть німецьким загарбникам". Разом з тим символіка Z була відсутня. На концерті виступили улюбленці путінського режиму.

Всього організатори заходу планували зібрати до 200 тисяч росіян.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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