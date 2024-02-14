За словами Гранта Шеппса, "Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням".

Кожна нація повинна активізуватися, щоб допомогти захистити фронт свободи. Про це, коментуючи знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", написав у соцмережі міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Він анонсував свою зустріч "із союзниками на глобальній конференції щодо фінансування Збройних сил України".

"Затоплення ще одного військового корабля Путіна стане потужним нагадуванням про те, як Україна може виграти цю війну з нашим фінансуванням", - підкреслив Шеппс.

Потоплення "Цезаря Кунікова"

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження корабля окупантів. Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" було уражено в результаті успішної операції Збройних сил України та підрозділів Головного управління розвідки.

У російських ЗМІ зчинився справжній переполох через знищення цього корабля. Росіяни помітили цікаву деталь - ВДК "Цезар Куніков" було потоплено 14 лютого. Саме у цей день помер радянський офіцер Цезар Куніков, на честь якого названо судно.

Пізніше УНІАН повідомляв, що російський БДК потопили морські дрони: в ГУР показали відео операції. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

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