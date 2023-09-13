Рік тому - 13 вересня 2022 року - ЗСУ вперше збили іранський безпілотник "Шахед".

Російські загарбники за рік застосували понад 2 тисячі ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" проти України. Про це йдеться в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

"Понад 2000 ударних БпЛА типу "Шахед" Росія вже випустила по Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому - 13 вересня 2022 року. "Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 "Шахедів" на день", - сказано у повідомленні.

Відео дня

"Сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів. Це середні пенсії 200-500 тисяч росіян", - йдеться у повідомленні.

Іранські безпілотники у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, Росія активно застосовує іранські безпілотники "Shahed-136" для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Зокрема, цієї ночі було зафіксовано пуски 44 БПЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. При цьому, українським силам вдалося збити 32 дрони.

У лютому видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе.

У липні стало відомо, що завод з виробництва і складання іранських безпілотників будують на території особливої економічної зони в Татарстані "Алабуга".

Також завод з виробництва цих безпілотників будується у Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: