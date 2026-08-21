У Пермі дрони поцілили в один із найбільших та найсучасніших НПЗ Росії (відео, фото)

Над НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" здіймається величезний стовп диму.

Сьогодні вранці російську Перм атакували безпілотники, повідомляється про удар по нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Місцеві ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео, як над містом лунає сирена, а також чути звуки вибухів. У регіональному міністерстві територіальної безпеки заявили, що в Пермському краї триває відбиття атаки безпілотників. Також о 6-й ранку Росавіація повідомила, що в аеропорту Пермі (Велике Савіно) введено "тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден".

Незабаром після цього почали з’являтися кадри, на яких видно величезний стовп диму. OSINT-аналітики пишуть, що уражено НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

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Це один із ключових нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії. Підприємство переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік і випускає широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин та мастильні оливи. Завод є ключовим промисловим об’єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи постачання палива як на внутрішній ринок, так і на експорт.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" раніше вже неодноразово зазнавав атак БПЛА. Зокрема, після атаки 7 травня на підприємстві повністю згоріли 6 із 10 паливних резервуарів.

Криза з бензином у Росії – важливі новини

На початку серпня в Росії розпочалася нова хвиля паливної кризи, пов’язана з ударами України по нафтопереробних заводах. Мешканці різних областей повідомляли про багатогодинні черги на АЗС, а в деяких регіонах знову ввели обмеження на продаж бензину одній особі.

Зокрема, у Москві на заправних станціях кількох мереж запровадили ліміти на відпуск палива, незважаючи на зусилля влади щодо забезпечення столиці за рахунок перерозподілу обсягів зі сходу РФ.

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