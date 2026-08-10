Росія заблокувала рух у Чорному морі: у ВМС розповіли про нову загрозу

Наразі військові шукають способи протидії російським терористам.

В даний час цивільне судноплавство у Чорному морі заблоковано Росією, немає навігації, зокрема з портів Великої Одеси.

Про це в етері телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. "Станом на зараз, навігації нема, тобто, проходів нема. Відповідно, як було вже заявлено представниками профільного міністерства, призупинено роботу коридором", - сказав Плетенчук.

Відповідаючи на питання про те, чи є можливість протидіяти російському тероризму у морі, він відповів, що цим питанням наразі займаються всі відповідні підрозділи Сил оборони, зокрема ВМС України.

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"На Одещині, можна побачити та почути, як працює українська авіація – Повітряних сил, як працює морська авіація і армійська – теж. Росіяни в якийсь момент, приблизно з середини липня, змінили тактику щодо застосування дронів. Вони почали використовувати баражуючи боєприпаси типу "Бандероль" періодично, або "Шахед-238" - дрони на реактивній тязі. Звісно все, що можемо, ми робимо для того, щоб максимально нівелювати ці атаки", - підкреслив речник.

Він наголосив, що українські військові й надалі працюватимуть над питанням щодо протидії РФ у Чорному морі, констатувавши, що кризові ситуації в акваторії спостерігалися й раніше за часи повномасштабного вторгнення.

"На жаль, вона не перша та навіть не друга. Свого часу Військово-морські сили знайшли вихід з подібних ситуацій. Зараз, звісно, ми працюємо над тим, щоб зменшити вплив і в цій ситуації. І впевнений, що ми знайдемо цей вихід", - заявив Плетенчук.

Удари по Одеській області

Як писав УНІАН, російська армія завдає масованих ударів по портовій інфраструктурі Одещини та цивільних комерційних кораблях, які йдуть морським коридором. Окупанти атакували суховантажі з пшеницею та кукурудзою, які виходили з портів "Великої Одеси". Загинуло багато цивільних моряків – іноземців та громадян України. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук констатував, що РФ зараз має паритет у небі над Чорним морем та цинічно блокує цивільне судноплавство в Одесі та Одеській області. В ВМС визнали, що раніше не бачили такого масованого застосування реактивних дронів.

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