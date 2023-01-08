Напередодні Буданов анонсував великий наступ ЗСУ.

У Москві виникла "дилема" у зв'язку з можливим проривом українськими силами оборонних рубежів ЗС РФ на двох напрямках, вважає британська розвідка.

У своєму щоденному звіті аналітики відзначають зміцнення Росією оборони в центральній частині Запорізької області та на півдні України – особливо між Василівкою та Оріховим. На цій ділянці фронту окупанти зберігають великі сили.

"Те, як Росія працює над покращенням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, стурбоване можливістю великих українських наступальних дій у двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі", - стверджує британська розвідка.

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Аналітики пояснюють, що великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії і Крим. А український успіх у Луганську ще більше підірве декларовану Росією військову мету "визволення" Донбасу.

"Вирішити, якій з цих загроз протидіяти в першу чергу, ймовірно, є однією з центральних дилем для росіян", - йдеться в звіті.

Україна готує великий наступ

Про це напередодні розповів глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, ЗСУ підуть на окупантів вже цієї весни.

Опосередковано заяву Буданова підтверджують анонсовані Заходом пакети військової допомоги, куди вперше увійшли наступальні види озброєння, в тому числі легкі танки від Франції і БТР Bradley від США.

20 січня відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", на цьому тлі глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що очікує від західних партнерів поставок бойових танків.

У Пентагоні, в свою чергу, поки не підтверджують передачу Україні танків Abrams, однак цього і не виключають.

Разом з тим є і повідомлення підготовки до наступу самої Росії. За даними розвідки, Москва збирається кинути "м'ясом" на фронт ще 500 тисяч осіб.

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