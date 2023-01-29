На цьому напрямку "вагнерівці" втратили понад 4000 осіб вбитими та 10000 - пораненими.

Російські військові, ймовірно, замінюють виснажені сили найманців з ПВК "Вагнера", щоб посилити свій наступ на Бахмут.

"Сили ПВК Вагнер в районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу", — йдеться у звіті ISW.

Експерти проаналізували кадри бойових дій, які були опубліковані 20 січня. На них можна побачити російську БМД-4М — нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками. У зв'язку з цим, вони дійшли висновку що навколо Бахмуту діють російські повітряно-десантні війська.

Відео дня

В ISW додали, що Міноборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року. На думку аналітиків, це вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють вагнерівців. Зазначається, що після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу.

Як повідомляється, один анонімний офіційний представник США 5 січня заявив, що сили групи "Вагнера" зазнали понад 4100 смертей і 10 000 поранених. З них понад 1000 убитих у період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмута.

Ситуація під Бахмутом

У Східному угрупованні військ повідомили, що окупанти постійно вдаються до штурмів на Бахмутському напрямку, Авдіївському та Вугледарському напрямках, щоб прорвати українську оборону.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявляв, що ситуація на фронті під Бахмутом та Вугледаром на Донеччині залишається надзвичайно гострою.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники частіше почали застосовувати вертольоти та літаки на лінії фронту через пожвавлення бойових дій біля Бахмута у Донецькій області.

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