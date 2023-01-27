Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.

В результаті обстрілу російськими окупантами міста Часів Яр у Донецькій області двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, обстріл розпочався близько дев'ятої ранку і тривав понад півтори години.

"Двоє людей загинули і щонайменше п'ятеро поранено під час російського обстрілу міста Часів Яр. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки. Крім того, на цю годину зафіксовані обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці", - зазначив він.

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Також, за словами Кириленка, в Авдіївці росіяни близько дев'ятої ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували "гради" з касетними елементами.

"Інформація щодо постраждалих не надходила. На щастя, минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької ТГ. Там постраждали будинки та господарські споруди. Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється", - поінформував очільник ОВА.

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що практично вздовж всієї лінії фронту в Донецькій області спостерігається суттєве загострення ситуації. Через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріли прифронтових населених пунктів Донеччини.

26 січня внаслідок обстрілу росіянами селища Очеретине Донецької області було вбито двоє людей, ще одна - поранена. Кириленко зазначив, що росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки.

А кількома днями раніше ворог обстрілював Костянтинівку. За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 13 авіаційних ударів по цивільних об’єктах міста.

Тим часом, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін заявив, що якщо на Донеччині та Луганщині буде спостерігатись затишшя військових дій, це буде означати, що росіяни почали наступ на інших напрямках.

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