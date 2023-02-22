В результаті удару ЗСУ здетонував боєкомплект самої російської техніки - БМП "згубила" башту.

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва знищили влучними пострілами з протитанкового комплексу "Джавелін" російські бойові машини піхоти під час наступу окупантів під Мар'їнкою, йдеться у повідомленні бригади у Facebook.

Колона з танку і трьох БМП серед ночі несподівано почала рух в напрямку позицій ЗСУ. Так ворог намагався застати десантників зненацька. Однак плани терористів не збулися - розвідка вчасно виявила техніку противника.

Одна БМП наїхала на міну і через пошкодження зупинилась. Коли до неї під'їзада інша БМП для евакуації десанту, захисники знищили обидві машини влучним пострілом з "Джавеліну".

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В результаті удару ЗСУ здетонував боєкомплект самої рашистської техніки - БМП "згубила" башту.

Втрати РФ в Україні – останні новини

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО. Пригожин показав гору трупів "вагнерівців".

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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