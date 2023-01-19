За його словами, "шпигуни" затримували оформлення трупів найманців.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин поскаржився, що в луганському морзі з'явилися люди, які симпатизують ЗСУ. Вони нібито "нешанобливо" ставилися до трупів найманців.

Як повідомляє прес-служба Пригожина у відповідь на запит журналістки, родичі "вагнерівців" дійсно інколи не можуть отримати тіла окупантів. Це сталося нібито через недбалість працівників луганського моргу.

"У якийсь момент у луганському морзі скупчилась досить велика кількість тіл наших загиблих товаришів, бійців ПВК "Вагнер". На території Луганської та Донецької областей є люди, які так чи інакше симпатизують ЗСУ, а деякі прямо працюють на українську владу та українську розвідку. Такі шпигуни-диверсанти були і у Луганському моргу. Нині ситуація під контролем. До наших загиблих братів повернуто шанобливе ставлення", - заявив Пригожин.

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Він додав, що трупи "вагнерівців" тепер оформляють вчасно і відправляють "для поховання з усіма військовими почестями".

Втрати РФ в Україні

Збройні Сили України за добу знищили ще 760 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 118 тис. 530 осіб.

Щодня ЗСУ "мінусують" сотні окупантів, хоч Росія і приховує втрати. Нещодавно росЗМІ з'ясували, що шаленими темпами закінчуються завербовані зеки-"вагнерівці". З 270 ув'язнених однієї з башкирських колоній, завербованих у ПВК "Вагнер", на цей час живими залишилося 30 осіб.

Зокрема, "Вагнер" штурмує Соледар та Бахмут. Українські військові кажуть, що найманці наступають по трупах своїх товаришів по службі. Околиці міст встелені трупами.

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