Протягом доби росіяни завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з РСЗВ.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка Донецької області. Підрозділи Сил оборони відбили 48 атак противника на зазначених напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00 29 березня. Загалом, російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не було виявлено.

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"Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей", - зазначили в Генштабі й додали, що протягом доби ворог здійснив обстріли в районах понад 10 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках окупанти вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, але успіху не мали. Ворог обстріляв низку населених пунктів на цих напрямках.

"На Шахтарському напрямку протягом доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині", - розповіли в Генштабі.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборону. Там вони обстріляли низку населених пунктів Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

"Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що 29 березня внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області отримали поранення цивільні люди, було пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові відбили 57 атак російських окупантів на чотирьох напрямках. Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники завдали 18 авіаційних і три ракетних удари по Україні.

У Генштабі також повідомили, що минулої доби українські захисники ліквідували 610 російських окупантів. Таким чином, загальні втрати РФ в Україні з 24 лютого 2022 року сягнули позначки в 172340 осіб.

Бахмут залишається одним із найгарячіших напрямків бойових дій. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти протягом останнього тижня нібито захопили ще приблизно п'ять відсотків території Бахмута, і тепер займають близько 65% території міста.

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