Для допитів місцевого населення залучені представники Слідчого комітету Російської Федерації.

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області проводять допити місцевого населення. До цього процесу залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, допити супроводжуються знущанням над цивільним населенням.

"В Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників Слідчого комітету Російської Федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням", – йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск та порушувати права громадян України на тимчасово захоплених територіях.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти продовжують знищувати місто. Майже 300 будинків вже демонтовано, а у планах росіян – знести ще приблизно 700. Експерти зазначають, що це робиться з метою приховати свої злочини.

Крім того, Андрющенко розповів, що російські окупанти стягують до Маріуполя системи ППО. Днями в місті вперше помітили нову систему ЗРК ТОР-2.

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