Петро Андрющенко зазначив, що день не задався в загарбників у селі Республіка.

Потужні вибухи 13 травня прогриміли в селі Республіка в Маріупольському районі. За попередніми даними, ліквідовано близько 50 російських окупантів.

"Бавовна" в Маріупольському районі. 9 прильотів по окупантам! Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Микільській територіальній громаді, біля с. Республіка", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, на місце інциденту направили понад 20 швидких з тимчасово окупованого Маріуполя та району.

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"Ймовірно велика кількість постраждалих, попередньо близько 50 вбитих окупантів", - підсумував чиновник.

Також він вказав, що російські окупанти скаржаться, що місцеве населення здає їх позиції бійцям української армії.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

Російські окупанти розбомбили Маріуполь ще рік тому, щоб приховати сліди своїх злочинів росіяни зносять цілі квартали. Крім того, жителів, що залишилися, залякують та змушують отримувати паспорти РФ.

Водночас місцеві жителі продовжують чинити опір окупації Росії. Так, у Маріуполі знищили бюст Леніна, який окупанти нещодавно відновили.

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