Росіяни явно побоюються ударів з повітря по Маріуполю, перетвореному на велику військову базу.

Російські окупанти активно зміцнюють протиповітряну оборону захопленого ними Маріуполя. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

"Окупанти посили присутність систем ППО в місті. Вчора помічено нова система ЗРК ТОР-2. Вперше", - повідомив він.

За словами Андрющенка, раніше в Маріуполі вже було відзначено присутність установок С-300, "Буків" і ЗРПК "Панцир".

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"Судячи за все, операція "Паники нет" триває", – зазначив він.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь влітку може залишитися без прісної води. Таку думку висловив екс-голова Донецької ОДА Павло Жебрівський. За його словами, через бойові дії може зупинитися подача води по штучному каналу з Сіверського Дінця.

Нещодавно в Маріуполі місцеві жителі знищили бюст Леніна, який окупанти відновили, щоб образити проукраїнськи налаштоване населення. Це той самий пам'ятник, який раніше був демонтований в рамках декомунізації.

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