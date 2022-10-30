У місті зросла кількість російських військових.

Російські війська розгорнули табір для підготовки мобілізованих в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, в місті зросла кількість російських військових.

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"Навіть було організовано щось на зразок табору для їх підготовки або полігон. Зайшла додаткова жива сила в місто, яку там готують, вчать. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може, розповідають, як виглядає зброя", – наголосив Стрюк.

Глава Сєвєродонецької ВЦА додав, що російські окупанти готуються до оборони міста і будують лінії оборони. Він зазначив, що військові влаштували в місті нову хвилю мародерства. Крім того, вони займають порожні квартири, які залишилися в хорошому стані.

При цьому найбільшою загрозою зараз є мінування околиць міста.

Ситуація в Сєвєродонецьку: що відомо

Російські окупанти навмисно знеструмлюють населені пункти в Луганській області, щоб люди покидали свої будинки. В окупованому Сєвєродонецьку росіяни вже готують списки бажаючих оселитися в чужому будинку.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в тимчасово окупованому місті не прибирають сміття з вулиць. Окупаційна влада Сєвєродонецька змушує населення щотижня робити це безкоштовно.

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