Область атакували з російських літаків стратегічної авіації Ту-22 трьома ракетами Х-22.

Третя російська ракета Х-22, випущена Росією з літаків стратегічної авіації Ту-22 по Одеській області, влучила у ще одну базу відпочинку.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Третя ворожа ракета під час нічного обстрілу влучила ще в одну базу відпочинку. Подробиці - згодом", - написав він у Telegram.

Як писав УНІАН, 1 липня ворог завдав трьох ракетних ударів по Одеській області з літаків стратегічної авіації Ту-22.

В результаті ворожого удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі, за останніми даними, загинули 14 людей, ще 30 травмованих.

В результаті удару по базі відпочинку кількість загиблих на ранок п'ятниці становить три особи (з них одна дитина).

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Лисичанська - останнього бастіону на шляху окупації всієї Луганської області.

Увечері 30 червня стало відомо про прорив противника на територію НПЗ міста - росіяни утримують північно-західну і південно-східну частини заводу.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Херсонському напрямку тривають активні контрнаступальні заходи ЗСУ: українці поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях.

Разом з тим, щоб розтягнути сили захисників, російські війська знову обстрілюють прикордонні регіони - під мінометний і кулеметний вогонь цього разу потрапила Сумська область.

30 червня Росія фактично визнала свою поразку на Зміїному, відвівши залишки розгромлених військ з острова. Хоча тиск Росії на узбережжя послабиться, але звільнення Зміїного не розблокує Чорне море для експорту українського зерна.