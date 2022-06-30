Постраждалих та руйнувань немає.

Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та кулеметів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, опівдні росіяни обстріляли територію Білопільської громади - зафіксовано 20 мінометних пострілів.

Крім того, близько 13:00 в районі с.Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів.

"Постраждалих та руйнувань немає", - уточнив він.

Нагадаємо, з Росії гвинтокрили обстріляли село на Сумщині. Так, супротивник відкрив вогонь по населеному пункту, який знаходиться у Краснопільській громаді.

Внаслідок цього зруйнована і пошкоджена цивільна інфраструктура: лікарня, будинок культури, бібліотека, школа. Також ворог скинув два боєприпаси на територію громади з безпілотника. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих серед цивільного населення.

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