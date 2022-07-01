30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Звільнення острова Зміїний від російських військ не розблокує Чорне море для вантажних перевезень українських товарів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики підтверджують, що відступ ворога дещо послабить тиск Росії на українське узбережжя шляхом виведення з острова російських систем ППО і протикорабельних ракет.

"Однак сам по собі відступ не покладе край морській блокаді, оскільки російські сили мають доступ до наземних протикорабельних систем в Криму і західній частині Херсонської області, які як і раніше можуть націлюватися на українські вантажі, а також використовувати кораблі, що залишилися в Чорному морі", - йдеться в ранковому звіті експертів.

Звільнення зміїного: що відомо

30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі.

Напередодні втечі з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони Росії стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта.

Більш того, в Москві обіцяли, що цей захід покликаний нібито розблокувати Чорне море для вивезення українського зерна за кордон.

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