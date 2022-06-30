Ситуація в регіоні залишається напруженою.

На Херсонщині українські війська поступово просуваються, звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні.

"У Херсонській області ситуація залишається напруженою. У більшості сіл Бериславського та Каховського районів, а також в населених пунктах, які на кордоні із Миколаївщиною, в районі Снігурівки, практично знищений або пошкоджений кожен другий будинок, розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець", - зазначив він.

За словами Назарова, окупанти продовжують тиснути на освітян, медиків, робітників комунальних та інших підприємств.

Зокрема, зібрання, на яких загарбники примушують людей до співпраці, відбулись в "Укрпошті", обленерго та "Херсонгазі".

Також окупанти активно шукають колаборантів серед залізничників.

"Але сили оборони поступово просуваються. Звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях", - наголосив спікер командування.

Він нагадав, що наразі українські військові закріпили контроль над селом Потьомкине в Херсонській області.

"Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по пунктам управління та розташуванням військових частин на півдні України. Вочевидь, намагаються витіснити з новинного потоку інформацію про їх влучання по мирних цивільних об’єктах та вбивствах дітей", - додав Назаров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав регіони України, де тривають найбільш інтенсивні бойові дії. У деяких місцях ситуація дуже складна, але контрольована.

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