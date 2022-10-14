Диктатор звинуватив Польщу у ядерній ескалації.

Олександр Лукашенко стверджує, що російський президент Володимир Путін не готує завдавати ядерний удар по Україні, водночас у "провокаціях" застосувати ядерну зброю звинуватив Польщу.

Про це йшлося в інтерв'ю Лукашенка американській телекомпанії NBC.

"Зокрема і президент Путін, і керівництво Росії не ставило перед собою мету застосувати ядерну зброю в Україні. Такої необхідності немає... Росія володіє, це я точно знаю, найсучаснішими видами зброї. І не треба ядерної зброї. Росія впорається без ядерної зброї", - заявив білоруський диктатор.

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Лукашенко стверджує, що до ядерної ескалації США нібито підштовхує Польща.

"Ви знаєте, головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї... Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас – США – на якісь рухи в плані ядерної зброї", – відповів Лукашенко.

Війна - новини: як Росія використовує Білорусь

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір республіки для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня.

Західні аналітики відзначають, що додаткові сили ЗС РФ в країні необхідні Росії для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах.

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Крім того, Білорусь підтримує злочинний режим Путіна на міжнародному дипломатичному рівні. 13 жовтня Білорусь не підтримала голосування за засудження спроби незаконної анексії українських регіонів.

Станом на 13 жовтня українські військові заявляли, що ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

Загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року, вважають білоруські аналітики.

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