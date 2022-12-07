Україні після інциденту легше не стане.

Після вибухів на російських аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво" військове командування РФ може прийняти рішення перемістити свої бомбардувальники дальньої дії. Пошкоджені літаки будуть довго відновлювати, але Україні від цього "не легше". У Росії залишилася ще достатня кількість стратегічної авіації.

Такими висновками поділився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ". За його словами, "бавовна", яка сталася з невідомих причин, викликала реакцію в Кремлі.

"Може будуть зроблені заходи з переміщення техніки. Літальні апарати, які були пошкодженні, вони будуть довгий час відновлюватися. Від цього радісно, але не легше, бо у РФ ще багато літаків такого типу. Але кожна "бавовна" нам на радість, будемо дивитися як противник буде на це реагувати", — заявив Ігнат.

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Вибухи на російських аеродромах: основна інформація

Раніше цього тижня на російських аеродромах "Енгельс", "Дягілєво" і ще одному в Курській області сталися вибухи. У РФ заявили про удари безпілотниками, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що це випробування нового українського БПЛА.

На авіабазі "Енгельс" в результаті "бавовни" пошкодження отримали два стратегічні бомбардувальники Ту-95. Це підтвердили і відеоматеріали, і супутникові знімки.

В українській розвідці прокоментували інциденти: "За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора".

Американські експерти відзначили, що вибухи на аеродромах показали "кричущу слабкість" Росії в захисті військових об'єктів. А хвалена російська ППО виявилася значно слабшою, ніж вважалося.

Видання Reuters взяло коментарі у західних високопоставлених чиновників на умовах анонімності. Вони сказали, що тепер росіяни будуть відчувати себе менш захищеними. Вибухи стали в тому числі психологічним ударом, і окупанти можуть розосередити стратегічну авіацію по території РФ.

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