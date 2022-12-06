Версія агресорки щодо останніх вибухів на летовищах особливо не підтверджує компетентність російської армії.

Заява Міністерства оборони Російської Федерації про те, що до вибухів на аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво" у Саратовській та Рязанській областях причетна Україна, яка нібито застосувала безпілотники радянського виробництва, визнає "незручну слабкість" у можливостях РФ захистити свої військові об’єкти.

Як наголосило видання Business Insider, із посиланням на слова військового експерта з вашингтонського аналітичного центру Center for Naval Analysis Семюела Бендетта, аеродроми, які використовуються для розміщення ядерних стратегічних бомбардувальників РФ, розташовані за сотні кілометрів від України.

"Дивно. Чому російська протиповітряна оборона не відстежила й не ідентифікувала цілі так глибоко всередині країни?" – запитав Бендетт.

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Зазначається, що хоча РФ грала з фактами протягом усієї війни проти України, версія агресорки щодо останніх вибухів на летовищах особливо не підтверджує компетентність російської армії.

При цьому деякі оглядачі вважають, що у своїй заяві російське оборонне відомство під "безпілотником радянського виробництва" мало на увазі оперативно-тактичний розвідувальний безпілотник Ту-141.

"По суті, це не так БПЛА, як літаюча ракета. Він не складний. І, ймовірно, створює багато шуму під час польоту. Знову ж таки, одна справа вдарити по чомусь, скажімо, на відстані 100-200 кілометрів від кордону. Інша справа – атакувати щось за 600 км від нього", – пояснив військовий експерт.

Водночас Бендетт не виключає, що настільки відкритим визнанням власної вразливості після звинувачення Києва в атаці на аеродроми, Росія прагне прикрити більш незручну для себе версію того, як сталися вибухи. Військові оглядачі припускають, що атаку могли здійснити українські агенти на території РФ.

Якщо вибухи справді були спричинені українським безпілотником, це може свідчити про здатність українського війська бити вглиб російської території. У виданні додали, що до такого розвитку подій в Москві, ймовірно, не готові.

Автори матеріалу вважають, що подібні одиничні обстріли навряд чи змінять загальний хід війни РФ проти України. Водночас, удари можуть чинити психологічний тиск і змусити Кремль витрачати більше ресурсів на захист своїх потужностей, які раніше вважалися такими, що не потребують значної оборони.

"Ми не знаємо, чи був це насправді дрон. Ми не знаємо, чи був це Ту-141. Але це було щось, що точно було ефективним", – наголосив Семюел Бендетт.

При цьому, старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк вважає, що наслідки удару по аеродромах РФ перевищують реальні втрати на цих об’єктах.

"Я вважаю справедливим сказати, що символічний характер атаки й потенційне відволікання оборонних систем для захисту "Енгельса" та інших авіаційних баз має більше значення, ніж фізична шкода, завдана російській авіації дальньої дії, яка була однією з більш ефективних частин російської армії протягом цієї війни", – пояснив він.

Вибухи на аеродромах в РФ

5 грудня на аеродромах "Енгельс" у Саратовській області та "Дягілєво" у Рязанській області РФ пролунали вибухи. Крім того, 6 грудня сталася "бавовна" на аеродромі в Курську.

Видання Reuters із посиланням на західних чиновників пише, що вибухи на аеродромах в глибині Росії здійснять сильний психологічний удар і змусять Кремль добре подумати, як забезпечити безпеку своїх дальніх бомбардувальників.

Головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що удар по аеродрому "Енгельс" відрізняється від попередніх влучань по авіабазах РФ. Ця "бавовна" трохи не дотягує за значимістю до потоплення крейсера "Москва". Крім того, цей інцидент може мати позитивний вплив на перебіг подій на передовій.

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