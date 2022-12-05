За його словами, "Укроборонпром" вчасно анонсував випробовування українського безпілотника.

Новина про "бавовну" на російській авіабазі в Енгельсі Саратовської області не залишилася без уваги в Україні. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім знайшов збіг, натякаючи на те, що могло "прилетіти" на авіабазу окупантів.

У Telegram Кім зауважив, що атака дронів на базу Енгельс збіглася з анонсом льотних випробувань нового українського безпілотника, здатного подолати відстань 1000 кілометрів.

"Випробування так випробування. Збіг? Не думаю. Насправді, курити там, де не влучило, стає трендом", – написав Кім.

За його даними, після вибухів в Енгельсі росіяни заметушились. "Зображають бурхливу діяльність. Але навіть якщо і так, то на 2 літаки менше буде", - написав Кім, а через кілька хвилин оголосив про повітряну тривогу в Миколаєві.

"Бавовна" в Енгельсі

В ніч на 5 грудня "бавовна" сталася в Енгельсі, що розташований у Саратовській області РФ. Росіяни заявляють, що аеродром, який розташований на відстані понад 800 км від України, атакували дрони.

Два російські літаки Ту-95 зазнали пошкоджень на аеродромі Енгельс. Саме ці літаки Росія залучала до масованих ударів по Україні. Зокрема, ці літаки атакували крилатими ракетами Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьк, Одесу та інші міста України.

Нещодавно ЗМІ попереджали, що наступний масований удар Росії по Україні за участю бомбардувальників, очевидно, неминучий. Експерти попереджають про нову потужну повітряну атаку РФ, аналізуючи супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" під Саратовом від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. Там окупанти тримають понад два десятки літаків.

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