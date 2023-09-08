Тепер окупанти істерично вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні спецслужби.

До вибухів в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де російські загарбники хочуть провести так звані "вибори", причетна Служба безпеки України.

Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ. Джерела нагадали, що минулої ночі на території муніципального ліцею пролунали два вибухи. "Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася. За цими вибухами, за нашими даними, знову стоїть СБУ. А окупанти істерично вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні Служби безпеки", - заявили джерела.

На аудіо – один із керівників окупаційного МВС РФ на Запоріжжі інструктує підлеглих, як не потрапити у пастку другого вибуху.

Відео дня

Псевдовибори росіян на окупованих територіях

На початку вересня вороги намагаються провести "вибори" до окупаційної влади.

30 серпня Служба безпеки України влаштувала чергову "бавовну" "кадирівцям" і колаборантам, які готувалися до "виборів" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя.

Сьогодні міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram заявив, що в Бердянську, де російські окупанти хочуть провести так звані "вибори" прогриміли вибухи і були руйнування.

Федоров повідомив, що два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць".

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