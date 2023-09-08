Два вибухи пролунали опівночі на території ліцею, де одна з таких дільниць.

В окупованому Бердянську, де загарбники хочуть провести так звані "вибори" були вибухи і руйнування. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно", – зазначає він.

Федоров повідомив, що два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць". "Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами", – додає він.

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При цьому нагадав, що вслід за Новою Каховкою, Кам’янкою-Дніпровською і Василівським районом "тривожні дзвіночки гучно наздогнали окупантів Бердянська". Він зазначив, що це показує окупантам, що час "згортати псевдовибори".

Так звані "вибори" на окупованій частині України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня вороги намагаються провести "вибори" до окупаційної влади.

30 серпня Служба безпеки України влаштувала чергову бавовну "кадирівцям" і колаборантам, які готувалися до "виборів" на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Був удар безпілотниками по "виборчій дільниці" у місті Кам’янка-Дніпровська тоді, коли там проходив збір "голів дільничних виборчих комісій" усього району. Там зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, "кадирівці". Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів".

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